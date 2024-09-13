Deha'nın yayın tarihi belli oldu! Yeni fragman çok konuşulacak!

Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Deha’, 22 Eylül Pazar günü Show TV’de başlıyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan diziden yeni bir tanıtım ve toplu afiş yayınlandı.

Dizinin dev kadrosunu buluşturan etkileyici afişte, intikam ateşiyle yanan iki aile bir araya gelirken, yayınlanan yeni tanıtımda deha olan Devran’ın dünyasına giriliyor. Devran’ın tahta başında çözdüğü formülle başlayan tanıtımda intikam almak istediği babası İskender için söylediği ‘Onunla bir tek ben baş edebilirim’ sözleri dizinin sürükleyici hikayesinin ipuçlarını veriyor.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

İşte ‘Deha’ 1.Bölüm Üçüncü Tanıtım;







‘Deha’ 22 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor...