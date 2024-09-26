Deha'nın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

DEHA’NIN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra Amerika’dan teklif ve yüksek miktarda para ödülü kazandı. Herkesin konuştuğu bu başarısını ise duymasını istediği tek bir kişi vardı; o da babası İskender! Kendine rağmen Devran ailesini İskender’den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran’ın ona kapılmasına engel olamadı. Devran’ın küçük kardeşi Boran’ın İskender’in düşmanları tarafından öldürülmesi herkesin hayatında büyük bir yıkım yarattı. Bölümün finalinde ise Devran ve İskender bir kumar masasında karşı karşıya gelirken İskender’in karşısına oturan Devran’ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yeni bölümde baba oğulun bu karşılaşmasında yaşanacaklar için nefesler tutuldu.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

‘Deha’ yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Deha’nın 2. Bölüm 2. Tanıtımı: