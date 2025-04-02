Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık 13 Yıllık Aşklarını Nişanla Taçlandırdı!

Taner Rumeli ve 13 yıllık sevgilisi Ceyda Âşık nişanlandı! Ünlü oyuncu, müstakbel eşini Tekirdağ’daki ailesinden istedi. İşte detaylar!

Deha’nın Karga’sı Taner Rumeli ve Ceyda Âşık 13 Yıllık Aşklarını Nişanla Taçlandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2025 11:02

Taner Rumeli, Şeker Bayramı’nda uzun süredir aşk yaşadığı Ceyda Âşık ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Deha dizisinde Karga rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, 13 yıllık sevgilisiyle nişanlandı.

Aile Arasında Nişan Töreni Düzenlendi

Son olarak Deha dizisinde rol alan ve aynı zamanda Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri olan Taner Rumeli, bayramda müstakbel eşini Tekirdağ’da yaşayan ailesinden istedi. Çiftin nişanı aile arasında gerçekleşti ve yüzükler takıldı.

Taner Rumeli ve Ceyda Âşık’tan Romantik Dans

Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından Taner Rumeli ve Ceyda Âşık romantik bir dans etti. Güzel nişanlı, özel gününde tek omzunu açıkta bırakan, parlak işlemeli beyaz bir elbise tercih etti. Çiftin mutluluğu fotoğraflara yansıdı.

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