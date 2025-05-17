Deha'nın Final Fragmanı Yayınlandı

Show TV'nin sevilen dizisi ‘Deha’, sürükleyici hikayesiyle izleyicisini final bölümüne davet ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizinin son tanıtımı yayınlandı ve sahneler yine büyük ses getirdi. Özellikle baba-oğul çatışmasının doruğa ulaştığı sahneler, dizinin unutulmaz finaline işaret ediyor.

Baba ve Oğul Yüzleşmesi Final Bölümüne Damga Vuracak

Tanıtımda, Devran'ın, morg önünde babası İskender’e söylediği “Çok bekledim baba, geri dönmeni” sözleri, duygusal yoğunluğu zirveye taşıyor. İntikam duygusuyla hareket eden karakterler, finalde bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bu çarpıcı yüzleşme, uzun süredir beklenen hesaplaşmayı beraberinde getiriyor. Son hamle ile son bulacak hikâye, seyircilerde derin bir etki bırakmaya hazırlanıyor.

Güçlü Kadro, Güçlü Final

Senaryosu Damla Serim imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Başrollerde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Melis Sezen gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan da dizinin güçlü oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

İzleyiciler Büyük Final İçin Geri Sayımda

Sezon boyunca temposunu hiç düşürmeyen dizi, final bölümüyle de aynı başarıyı sürdürecek gibi görünüyor. Deha, son bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Duyguların ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği bu özel final, izleyiciyi hem hüzünlendirecek hem de şaşırtacak.



‘Deha’nın 31. Bölüm 1. Tanıtımı: