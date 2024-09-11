Deha'nın da afişi yayınlandı

Show TV’de ekrana gelecek, Ay Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi ‘Deha’ çok yakında izleyicilerle buluşacak. İlk tanıtımlarıyla çok konuşulan dizinin afişi paylaşıldı.

Umut Aral’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’nın Show TV’de seyircisiyle buluşmasına çok az kaldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle şimdiden büyük merakla beklenen dizinin Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez’in yer aldığı afişi yayınlandı.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’yu buluşturan ‘Deha’ çok yakında Show TV’de!