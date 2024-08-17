Deha'nın çekimlerinden yeni kareler yayınlandı!

Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Deha'nın çekimlerinden yeni kareler yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 18:12

 

Yeni sezonda Show TV’de izleyicilerle buluşacak, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Deha’nın çekimlerinden ilk kareler yayınlandı. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

  

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi ‘Deha’, geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’nun (çocuk oyuncu) yer aldığı dizinin İstanbul’da devam eden çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak. 

Uzun zamandır merakla beklenen ‘Deha’, çok yakında Show TV’de

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