Deha'dan çarpıcı tanıtım

Yayınlanan tanıtımda İskender, Devran'ın onu kurtarmak için geleceğini söylerken Cesur'un polise ihbarı merak uyandırıyor. Devran, İmre'nin desteğine güvenirken ikili arasındaki atışmalar dikkat çekiyor. Devran’ın İskender’i kurtarıp kurtaramayacağı akıllarda soru işareti bırakırken Kuduz ve Devran’ın kavgası yeni bölümde yaşanacaklara dair yeni ipuçları veriyor. Tanıtımın finaline ise komiser Faruk’un cinayet şüphelisi olarak Devran’ı tutuklaması damga vuruyor.



Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!