Deha'dan çarpıcı tanıtım

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 19. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. 

Deha'dan çarpıcı tanıtım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 11:10

Yayınlanan tanıtımda İskender, Devran'ın onu kurtarmak için geleceğini söylerken Cesur'un polise ihbarı merak uyandırıyor. Devran, İmre'nin desteğine güvenirken ikili arasındaki atışmalar dikkat çekiyor. Devran’ın İskender’i kurtarıp kurtaramayacağı akıllarda soru işareti bırakırken Kuduz ve Devran’ın kavgası yeni bölümde yaşanacaklara dair yeni ipuçları veriyor. Tanıtımın finaline ise komiser Faruk’un cinayet şüphelisi olarak Devran’ı tutuklaması damga vuruyor.


Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

 

‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Haberin Videosu : Deha 19. Bölüm 2. Tanıtım - "İnsan Parayı Mı Seçer, Babasını Mı?"
Benzer Haberler
Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz! Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz!
Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi Özgü Kaya kırmızı mini elbisesiyle büyüledi
Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı! Hadise çakıldı: 2 puanda kaldı!
Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı! Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı!
"Kızılcık Şerbeti"nde sürpriz transferler!
Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan! Almila Ada ve İhsan Çilsal’dan sürpriz nişan!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu
  • 04-02-2025 12:07

David Beckham İstanbul’da! Oğlu Romeo ve sevgilisiyle Türkiye turu

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...