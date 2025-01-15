“Deha” dizisine "Kunduz" geliyor

Show TV’nin sevilen pazar dizisi Deha, heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. RTÜK cezası nedeniyle kısa bir ara veren dizi, hikâyesine önemli gelişmeler ve sürpriz karakterlerle devam edecek.

Umut Aral ve Özlem Günhan’ın yönettiği, Burak Kanbir’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapım, kadrosuna usta isimler katmaya devam ediyor. Burak Tamdoğan’ın müdür rolüyle konuk olacağı açıklanırken, dizinin merakla beklenen Kuduz karakterine hayat verecek isim de belli oldu: Emir Benderlioğlu!

Başarılı oyuncu, Deha'da dengeleri tamamen değiştirecek olan Kuduz karakteriyle kamera karşısına geçecek. Sert ve etkileyici bir hikâyeye sahip olan Kuduz’un, dizinin baş kahramanlarıyla olan çatışması, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Deha hayranları, hem yeni karakterlerle zenginleşen bu hikâyeyi hem de Emir Benderlioğlu’nun iddialı performansını izlemek için sabırsızlanıyor. Kuduz’un diziye getireceği kaos ve gerilim, hikâyenin seyrini nasıl değiştirecek? Yeni bölümde tüm sorular yanıt bulacak