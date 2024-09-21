Deha dizisinden yeni bir tanıtım daha geldi!

Deha’nın yayınlanan dördüncü tanıtımında; Devran (Aras Bulut İynemli) ve ailesinin bir arada olduğu sofradaki çarpıcı anlar ekrana geliyor. Gülce’nin (Zuhal Gencer), Devran ile ilgili söylediği ‘Bu çocuk bir ömür dirsek çürüttü. Bir de ailesini mi taşıyacak sırtında?’ sözleri üzerine Ferman’ın (Oğulcan Arman Uslu) tepkisi herkesin gerilmesine sebep oluyor. Ferman’ın annesine karşı çıkışı ve Devran’a karşı sert tutumu iki kardeş arasındaki ilişkiye dair ipuçları veriyor. Devran’ın, “Elimden gelsin bir ömür taşırım hepinizi sırtımda!” sözleri ise tanıtıma damga vuruyor.

Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliği Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

‘Deha’, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

‘Deha’, Pazar akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!



‘Deha’ 4. Tanıtım:







