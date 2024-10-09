Defne Samyeli'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu: "O kadar kızgınım ki..."

Önceki akşam bir davette kızlarıyla birlikte görüntülenen ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Son günlerde Türkiye’yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayetleri hakkında kendisine yöneltilen soruya çarpıcı bir yanıt veren Samyeli, kadın cinayetleri konusunda büyük bir öfke ve üzüntü içinde olduğunu belirtti.

"Kendimizi güvende hissetmiyoruz" diyen Samyeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çok kızgınım, çünkü adalet duygumuzu derinden yaralayan şeyler yaşıyoruz. Bizim vatandaş olarak en önemli hakkımız, kendimizi güven içinde hissetmektir. Adalete inanacağız, mahkemelere inanacağız. Sokaktaki psikopatların çoluğumuza, çocuğumuza, hayvanımıza, kadınımıza, erkeğimize zarar vermeyeceğine inanacağız. Sonra sokakta iki kelime konuştu diye insanlar hapse atılıyor. 26 suçtan zaten kayda girmiş olan bir kişi, gece vakti polis memuru kızımızı öldürüyor. Kadını korumuyorlar; kadının hakları bizim yasa yapıcılarımız için hiç önemli değil."



Samyeli’nin bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadın hakları ve güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.