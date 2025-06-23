Defne Samyeli’nin Kızı Derin Talu: “Kilo Aldım” Diye Ölüm Tehditleri Alıyorum

Ünlü sunucu Defne Samyeli ve mimar Eren Talu’nun kızı Derin Talu, sosyal medyada yaşadığı korkunç siber zorbalık ve tehditlerle gündeme geldi. Genç isim, özellikle son günlerde artan hakaretler karşısında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu. Derin Talu, yaşadığı travmayı sosyal medya hesabından samimi bir şekilde paylaştı.

Sosyal Medyada Tehdit ve Hakaret Yağmuru

Derin Talu, “Dünden beri sürekli ‘öl’, ‘kendini öldür’, ‘seni öldüreceğim’ gibi mesajlar alıyorum” diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Genç isim, “Bu çok ciddi bir konu, lütfen söylediklerinize dikkat edin. Bunu son kez söylüyorum” diyerek takipçilerine uyarıda bulundu. Siber zorbalığın boyutları gün geçtikçe büyürken, Derin’in çağrısı sosyal medyada büyük yankı buldu.

Günde 1000’e Yakın Hakaret

Beden algısına yönelik hakaretlerin sınır tanımadığını belirten Derin Talu, günlük 500 ila 1000 arasında kötü niyetli mesaj aldığını açıkladı. “Kilomla ilgili ne kadar fazla kötü yorum alıyorum farkında mısınız bilmiyorum. Her gün ‘şişko’, ‘kilo ver’, ‘ne olmuşsun böyle’ gibi yüzlerce mesaj geliyor” sözleri, siber zorbalığın ne denli yıkıcı olduğunu gözler önüne serdi.

Nihal Candan’ın Acı Kaderi ve Uyarı

Son olarak, geçtiğimiz günlerde anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ı anan Derin Talu, beden algısına yönelik zorbalığın gerçek hayatta ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı. “Umarım yaşananlar gözünüzü biraz olsun açmıştır. Bunlar hoş şeyler değil, gerçekten çok ciddi meseleler” ifadeleriyle farkındalık çağrısında bulundu.

Siber Zorbalık Mağdurlarına Destek Mesajı

Derin Talu, son sözlerinde diğer siber zorbalık mağdurlarına moral verdi: “Allah kimsenin başına bir günde 1000’e yakın hakaret ya da ‘kendini öldür’ gibi yorumlar gelmesini getirmesin. Kimse böyle şeyler yaşamasın.” Genç isim, sosyal medyada nefret söylemine karşı duyarlılık çağrısı yaptı.