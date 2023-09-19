Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu 'Tekne Keyfinde' Sere serpe Uzandı

Ünlü sunucu, şarkıcı Derne Samyeli'nin kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden. Deren Talu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile de gözlere adeta bayram yaptırıyor.

Yaz Boyu tatilin keyfini çıkartan Deren Talu, paylaşımları ile büyük beğeni topluyor. Instagram hesabında sürekli paylaşım yapan Deren Talu'nun 411 bin takipçisi bulunmaktadır

Özellikle de özel hayatı ile magazin gündeminde yer alan Deren Talu Geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yerken açtığı iddiaları ile konuşulmaktaydı. 1996 yılında Amerika'da dünyaya gelen Deren Talu güzelliğiyle dillere pelesenk olurken tatilde yaptığı paylaşımlar ise takipçilerin yüreğini hoplatmaya devam ediyor

En son teknede arkadaşları ile görüntülenen Deren Talu keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mimar Eren talu'nun kızı Deren Talu gözleri kamaştıran güzelliği ile verdiği pozlar, sevenlerini mest ediyor