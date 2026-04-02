Defne Samyeli’nin "Güven" Sınavı: "Aldatılmanın da Ötesi..."

Defne Samyeli'den şoke eden itiraf: "Aldatılmanın ötesini yaşadım." İzzet Çapa'nın programında konuşan Samyeli, kimseye güvenmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi : 02-04-2026 16:32

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, katıldığı programda özel hayatına ve insan ilişkilerine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. İzzet Çapa’nın sunduğu "Paşa Paşa Muhabbetler" programına konuk olan Samyeli, yaşadığı hayal kırıklıklarını içtenlikle paylaştı.

"İnsanlar Güvenilecek Varlıklar Değil"

Programda kendisine yöneltilen "Erkeklere güvenin var mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt veren Defne Samyeli, güven kavramına bakış açısının sadece ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını belirtti. Samyeli, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Benim kimseye güvenim yok. Kadın, erkek fark etmez kimseye güvenim yok. Çünkü insanlar güvenilecek varlıklar değiller. Neticede biz de öyle insanlar mıyız diye düşünmek lazım."

"Aldatılmanın Ötesini Yaşadım"

Geçmişinde hem aşk hayatında hem de sosyal çevresinde ciddi travmalar atlattığını ifade eden ünlü isim, yaşadığı kandırılma hikayelerinin derinliğine dikkat çekti. Samyeli, sadece sevgililerinden değil, en yakın arkadaşlarından da beklemediği darbeler aldığını itiraf etti:

“Çok kandırıldım ben, aldatılmanın da ötesinde. Kadın-erkek ilişkilerinde çok aldatıldım. Onun dışında normal arkadaşlarım tarafından da ‘bana bunu nasıl yapar’ dediğim çok şey oldu.”

Değer Görememekten Şikayetçi

İnsan ilişkilerinde en büyük yarasının "beklenti" olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki yıldız, "Benim insanları koyduğum yere insanlar beni koymayınca kırılıyorum" diyerek yaşadığı duygusal boşluğu özetledi. Samyeli'nin bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular
  • 31-03-2026 11:44

“İmrozda Bahar” İçin Buluştular

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!
  • 30-03-2026 10:23

Afra Saraçoğlu Milano’da: Siyah Elbisesiyle Zarafet Şovu!

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!
  • 30-03-2026 17:55

İlayda Alişan Paris Sokaklarında: Şıklığıyla Göz Kamaştırdı!

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"