Defne Samyeli’nin Gizli Yeteneği Ortaya Çıktı! Herkes Şaşkın

Defne Samyeli, Amerika’dan gelen teyzesi ve ailesi için mutfağa girdi. İrmik helvası hazırlayan ünlü isim, neşeli halleriyle takipçilerini şaşırttı.

Defne Samyeli’nin Gizli Yeteneği Ortaya Çıktı! Herkes Şaşkın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 18:08

Defne Samyeli’yi genellikle sahnede ekranlarda ya da şık davetlerde görmeye alışığız. Ama bu kez karşımıza bambaşka bir haliyle çıktı. Ünlü isim ailesi için mutfağa girdi ve hünerlerini konuşturdu.

54 yaşındaki Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine evindeki keyifli anları gösterdi. Görüntülerde irmik helvası hazırlayan Samyeli’nin neşeli hali de dikkatlerden kaçmadı.

Ailesi İçin Mutfakta Kolları Sıvadı

Defne Samyeli’nin Amerika’dan gelen teyzesi için özel bir akşam yemeği organize ettiği ortaya çıktı. Teyzesini, annesini, kuzenlerini ve kızlarını evinde ağırlayan Samyeli, ailece güzel bir akşam geçirmek istedi.

Yemeğin hazırlıklarını da kendi üstlenen ünlü isim, tatlı olarak irmik helvası yapmaya karar verdi. Mutfakta çalışırken çektiği görüntüleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Samyeli, paylaşımında takipçilerine samimi bir şekilde seslenerek, “Merhaba, irmik helvası yapmaya hazır mıyız?” dedi. Bu sözleriyle adeta takipçilerini de mutfağına davet etti.

Samyeli’nin Neşeli Halleri Dikkat Çekti

Sosyal medyada sık sık fit görünümü ve enerjisiyle gündeme gelen Defne Samyeli, bu kez yemek yaparkenki doğal haliyle beğeni topladı. Ekranlardan alışık olduğumuz şık görüntüsünün aksine, bu paylaşımında oldukça samimi ve günlük bir görüntü sergiledi.

Üstelik sadece tatlıyı hazırlamakla kalmadı; ailesini evinde ağırlamanın mutluluğunu da takipçileriyle paylaştı.

“Teyzem Geldi”

Samyeli, ailesiyle geçireceği akşamdan bahsederken Amerika’dan teyzesinin geldiğini anlattı. Ardından annesini, kuzenlerini ve kızlarını da yemeğe davet ettiğini söyledi.

Kısacası Defne Samyeli bu kez sahne ışıkları altında değil, kendi mutfağında karşımıza çıktı. Ailesi için hazırladığı irmik helvası ve sıcak aile buluşması, ünlü ismin takipçilerine de samimi bir akşam havası yaşattı.

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