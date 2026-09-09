Tuzlu Kahve 3. Bölümde Ortalık Karışıyor! İlk Tanıtım Geldi

Star’ın yeni dizisi Tuzlu Kahve, ikinci bölümüyle dün akşam yine izleyiciyi ekran başına topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikâyesiyle dikkat çeken dizi, daha şimdiden izleyicinin favorileri arasına girmeye başladı. İkinci bölümün hemen ardından 3. bölümden ilk tanıtımın gelmesi de heyecanı iyice artırdı.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan yapım, sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.

Yeni Tanıtım Büyük İlgi Gördü

Tuzlu Kahve’nin 3. bölüm 1. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Diziyi severek takip eden izleyiciler, yeni bölüm için şimdiden heyecanlandıklarını gösterdi.

Tanıtımın ardından “Bu dizi hiç bitmesin”, “İlaç gibi geldi”, “Böyle dizilere ihtiyacımız var” ve “Bol reytingi olsun” gibi yorumlar yapıldı. Görünen o ki dizinin samimi havası ve hikâyesi izleyicinin hoşuna gitmiş durumda.

Aileler Arasındaki Düşmanlık Büyüyor

Tuzlu Kahve’de yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin hikâyesi anlatılıyor. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, Murat’ın Amerika’dan dönen abisi Mehmet’in hayatlarına girmesiyle işler iyice karışıyor.

Diğer tarafta Derin’in hayatı da hiç beklemediği şekilde değişiyor. Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, yaşadığı ihanetin ardından ilişkisini bitiriyor. Tam bu sırada Mehmet’le yollarının kesişmesi ise hikâyeye yeni bir aşk ihtimali getiriyor.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Poll Films imzalı dizinin yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor. Kadroda ise oldukça dikkat çekici isimler bulunuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak ve Hatice Aslan başta olmak üzere çok sayıda başarılı oyuncu dizide rol alıyor.

Şimdi gözler 3. bölüme çevrilmiş durumda. Tanıtımın yarattığı heyecana bakılırsa yeni bölümde dengeler yine fena halde karışacak!