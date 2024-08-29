Defne Samyeli tatil pozlarıyla göz kamaştırdı: Genç kızlara taş çıkartıyor

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tatil fotoğraflarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Defne Samyeli tatil pozlarıyla göz kamaştırdı: Genç kızlara taş çıkartıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2024 12:26

1 Temmuz'da 52. yaşını kutlayan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tatil fotoğraflarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve o zamandan bu yana zarafetiyle göz kamaştıran Samyeli, siyah bikinisiyle verdiği pozlarla genç kızlara adeta taş çıkarttı.

Samyeli, yıllara meydan okuyan fiziğiyle her zaman olduğu gibi yine adından söz ettirmeyi başardı. Daha önce gençlik sırrıyla ilgili konuşan Samyeli, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Samyeli'nin bu çarpıcı açıklamaları ve kusursuz tatil fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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