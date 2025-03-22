Defne Joy Foster’ın Eşi İlker Yasin Solmaz, Zorlu Süreci Anlattı: "Kimse Çocuğu Düşünmüyor"

Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, yıllar sonra yaşadıklarını anlattı. Çocuğuna dair duygusal açıklamalar ve zor süreçte yaşadıkları hakkında konuştu.

Defne Joy Foster’ın Eşi İlker Yasin Solmaz, Zorlu Süreci Anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2025 09:36

Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden Defne Joy Foster, Sihirli Annem dizisiyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ancak 2011 yılında, 35 yaşında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu trajik kayıptan sonra, Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz, uzun yıllar sonra yaşadıklarını ve eşinin ölümünden sonra neler yaşadığını YouTube kanalında takipçileriyle paylaştı.

Defne Joy Foster'ın Ardında Bıraktığı Anılar

Defne Joy Foster, hayatını kaybettiğinde 2 yaşındaki oğlu Can Kılıç Solmaz'ı geride bırakmıştı. Aradan geçen yıllar sonra, oğlu Can, artık 15 yaşında bir delikanlı oldu ve zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından eşi İlker Yasin Solmaz, 8 ay sonra Beyza Dankal ile hayatını birleştirdi. İkili, YouTube kanalında gerçekleştirdikleri ilk yayında, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

İlker Yasin Solmaz ve Beyza Solmaz'ın Tanışma Hikayesi

İlker Yasin Solmaz, eşi Beyza Solmaz ile tanışma hikayesini de paylaştı. O dönem yaşadığı zor günlerin ardından bir arkadaşının mekanına gittiğini belirten Solmaz, "Beyza böyle ışıldıyor. Dışarıya çıktığımızda tanıştık ve o an elektrik aldım" dedi. Tanıştıkları anda Beyza'nın telefonunun çaldığını ve kendisine annesinin vefatını söylediğini aktardı.

"Kimse Çocuğu Düşünmüyor"

İlker Yasin Solmaz, eşinin ve kendisinin yaşadığı zorlu sürece dair de açıklamalarda bulundu. "Kimse düşünmüyor, 25 aylık çocuğun var. O süreç kolay olmadı. Bizim başımızdan geçen olaylar sonrasında yazılanlar, çizilenler... Kimse bu durumu anlamıyor" diyen Solmaz, yaşadıkları zorlukların ardından güçlü bir şekilde ayakta kalmayı başardıklarını belirtti.

Defne Joy Foster'a Özel Video

İlker Yasin Solmaz, eski eşi Defne Joy Foster ile ilgili de ayrı bir video çekeceklerini açıkladı. Bu özel videoda, Defne Joy Foster'ın hayatına ve ölümünün ardından yaşadıkları sürece dair daha fazla detaya yer verileceği bildirildi.

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