Dava Dosyasındaki Şok Diyaloglar: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci Arasında "Olay" Mesajlaşma

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci arasındaki olay mesajlar dava dosyasına girdi! "Hepinize yeterim" diyaloglarının yer aldığı yazışmalar ve uyuşturucu operasyonundaki son dakika gelişmeleri.

Yayın Tarihi : 22-12-2025 14:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin ile spor dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında, dosya kapsamındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci arasındaki mesajlaşmalar, davanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Savcılık Dosyasına Giren "Doğum Günü" Yazışmaları

Gazeteci Nedim Şener'in bugün kaleme aldığı yazıyla ortaya çıkan detaylarda, Sadettin Saran’ın savcılık ifadesinde de doğruladığı belirtilen diyaloglar dikkat çekti. İşte dava dosyasına giren o yazışmalar:

  • Saran: "Nice senelere koca g...lüm, güzel g...lüm diyemiycem hatırlamıyorum nasıldı, kaç oldun 47 mi 48 mi oldun?"

  • Cebeci: "Kutlaman yeter, görüşelim bayramda nerelerdesin?"

  • Cebeci: "İşyerinde kızlarla minik bir doğum günü kutlaması yapacağız, ayarlarım kendimi."

  • Saran: "Onları da getir, hepinize yeterim."

  • Cebeci: "G...leri güzel değil, yoksa ben de düşündüm getirmeyi, kuru g...lüler, yine bir incelerim gideri olanı getiririm."

  • Saran: (Gülücük emojisi)

Soruşturma Derinleşiyor

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanması ve savcılıkla paylaştığı bu dijital verilerin basına sızması, olayın boyutunu farklı bir noktaya taşıdı.

Saran'ın ifadesinde bu mesajlaşmaları kabul ettiği ancak uyuşturucu ticareti veya kullanımıyla bir bağlantısı olmadığını savunduğu belirtiliyor.

