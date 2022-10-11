‘Beverly Hills, 90210’un yerli uyarlaması “Darmaduman”, FOX’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı ve Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Darmaduman” dizisinin kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Necip Memili, Nur Fettahoğlu, Ali Önsöz, Meral Çetinkaya ve Metin Coşkun gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımı ile sosyal medyada büyük ilgi gören "Darmaduman"ın afişi yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin hikayesi ise şimdiden merak uyandırıyor.

Gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerinin anlatıldığı “Darmaduman”, çok yakında FOX’ta seyirciyle buluşacak.