Dargın Âşıklar Barıştı! Yasemin Kay Allen'dan Kalpli Paylaşım

Yasemin Kay Allen ile eski FBI çalışanı sevgilisi Erdal Kaya, ayrılık sonrası yeniden bir araya geldi. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Allen, barıştığı sevgilisiyle olan karesini kalp emojisiyle paylaştı.

Ayrılık Sonrası İlk Kare Geldi

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladıkları bilinen Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, bir süre önce ayrılmış, Allen bu ayrılıkla ilgili yaptığı kısa açıklamada sadece “Onu konuşmasak olur mu?” diyerek nazar yorumuyla konuyu kapatmıştı. Ancak aralarındaki bağ kopmadı. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişki, yeniden birleşmeyle sonuçlandı.

“Hey You” Notuyla Geri Dönüşü Duyurdu

35 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Sevgilisiyle birlikte çıktığı yolculuktan bir kare paylaşan Allen, fotoğrafa "Hey you " notunu ekleyerek Erdal Kaya’yı etiketledi. Bu romantik paylaşım, çiftin barıştığını ilan etmiş oldu.

Takipçileri İlgisiz Kalmadı

Instagram'da 902 bin takipçisi bulunan Allen, paylaşımıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Hayranları, “Aşk kazandı” ve “Çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarla çifte destek verdi.