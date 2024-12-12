Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı: "Kendisi sizinle yaşıt sayılır"

Danla Bilic yeni bir ilişkisi olduğunu duyurdu.

Danla Bilic’ten yeni aşk itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2024 14:01

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danla Bilic, aşk hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda futbolcu sevgilisi Doğan Alemdar ile yollarını ayıran Bilic, bu kez kalbini bir jokeye kaptırdı. Ünlü fenomen, son dönemde sık sık at binmeye gitmesiyle dikkat çekerken, yeni ilişkisinin ipuçlarını da bu ziyaretlerde vermiş oldu.

Bilic, yaptığı açıklamada “Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi,” diyerek esprili bir şekilde aşkını doğruladı. Hayranlarının merak ettiği isim ise jokey Berk Çetin oldu. Çiftin at binme tutkusu sayesinde tanıştığı ve kısa sürede yakınlaştığı öğrenildi.

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