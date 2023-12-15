Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı

Danla Bilic, mini elbiseli ve derin dekolteli pozlarıyla sosyal medyada ses getirdi. İşte detaylar...

Danla Bilic'in yatak pozu olay yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 17:31

Türkiye'nin en tanınmış sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic, romantik ilişkileriyle sıkça magazin medyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile yaşadığı aşkla magazin sayfalarını süsleyen Bilic, bu kez çektiği cesur ve derin dekolteli pozlarıyla olay yarattı.

Makyaj videolarıyla tanınan ve yıllar içinde popülerliğini artıran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz zamanlarda rap şarkıcısı Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamış, bu da magazin basınında geniş yer bulmuştu.

Danla Bilic'in yeni ilişkisi sürekli gündemdeki yerini korurken, ünlü fenomen sosyal medya hesaplarından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çekti.

Takipçilerinin ilgisini çekmeyi başaran Bilic, son paylaşımlarında iddialı göğüs dekoltesi ve kısa eteğiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı bu fotoğraflar, takipçileri arasında büyük beğeni ve yorum furyasına neden oldu. Fenomen, takipçilerinden "Çakal çok şanslı", "Harika" gibi birçok olumlu yorum aldı.

 

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