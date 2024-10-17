Danla Bilic’in korkutan kazası: Attan düştü

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Bilic, ata bindiği sırada yaşadığı talihsiz düşme anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sık sık estetik operasyonları ve eğlenceli içerikleriyle magazin gündemine gelen ünlü isim, bu sefer yaşadığı kaza ile gündem oldu.

Kazadan kıl payı kurtulan Danla Bilic’in paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok hayranı ünlü fenomene geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın ardından sağlık durumuyla ilgili herhangi bir olumsuz açıklama yapmayan Bilic, takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.