Danla Bilic’e Korku Dolu Günler: “Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Gördüm”

Danla Bilic'ten Şok Paylaşım: “Aylardır Susuyorum”

Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını duyurdu. Fenomen isim, “Aylardır sustum, tek bir şeye karşılık vermedim” diyerek yaşadığı kabusu tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Bilic, yasal yollarla korunmak için çabaladığını fakat şiddet ve tehditlerin giderek arttığını söyledi.

Uzaklaştırma Kararı Beş Kez İhlal Edildi

Ünlü fenomenin açıklamasına göre, Ocak ayında sona eren ilişki sonrası Berk Çetin, defalarca ikamet adresine gelerek kapısını zorladı ve yaşam alanına izinsiz şekilde girmeye çalıştı. Takip, tehdit ve fiziksel müdahalelerin artması üzerine uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic, bu kararın beş kez ihlal edildiğini belirtti.

“Şoförüm Darp Edildi, İş Yerim Basıldı”

Danla Bilic'in iddialarına göre, Çetin sadece onu değil, çevresindeki insanları da tehdit etti. Şoförünün darp edildiğini, aracının takip edildiğini ve tehdit mesajları aldığını açıklayan Bilic, yaşanan bir başka olayda ise bir spor kulübü restoranında Berk Çetin’in kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu, olayın güvenlik kamerasına yansıdığını ve görüntülerin savcılığa sunulduğunu aktardı.

11 Nisan’da Tekrar Saldırıya Uğradı

11 Nisan 2025 tarihinde tekrar saldırıya uğradığını belirten Danla Bilic, güvenlik kameralarının önünde yumruklandığını ve Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu alarak Aile İçi Büro'ya başvurduğunu açıkladı.

“Artık Dayanamıyorum”

Güvenliğinin tehlikede olduğunu vurgulayan fenomen, “Artık dayanamıyorum ve bu artan şiddet nedeniyle başıma bir şey gelmesini istemiyorum” diyerek kamuoyuna ve yetkililere çağrıda bulundu. Hukuki sürecin etkin işlemesini isteyen Bilic, daha ağır koruma tedbirleri için avukatları aracılığıyla girişimlerde bulunduğunu belirtti.