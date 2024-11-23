Danla Bilic, Youtube'u neden bıraktığını açıkladı

Youtube'da yayınladığı makyaj ve sohbet içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan ünlü fenomen Danla Bilic, uzun bir aradan sonra Hülya Avşar’ın programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Bilic, Youtube'a neden ara verdiğini ve kariyerindeki dönüm noktalarını paylaştı.

Danla Bilic, Youtube'u neden bıraktığını açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2024 11:24

"İlk Enerjim Artık Yok"

Youtube'da içerik üretmeye ara veren Danla Bilic, güzellik algısının değişmesinin kararında etkili olduğunu söyledi. 30 yaşındaki fenomen, "Keyif almamaya başladım. Şimdi kısa kısa şeyler üretmeye başladım ama Youtube'da hiçbir şey yapmıyorum. İnsanlar hala ilk başladığım zamanlardaki enerjimi bekliyor ama o dönem bitti. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir anda kilo aldım ve bu benim için sorun değildi. Ancak güzellik algım değişti ve bu durum üretkenliğimi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Ailesinden Gelen Tepkiler

Danla Bilic, Youtube kariyerinin başlarında ailesinden aldığı tepkilere de değindi. Babasının bir dönem bu işe karşı çıktığını belirten fenomen, "Babam bana bir mesaj attı: 'O kanalı hemen kapatıyorsun.' Tek derdi eğitimime devam etmemdi. Ama inat ettim ve hayır dedim. Zamanla işler değişti ve 'aferin kızıma' noktasına geldi." dedi.

Fenomenlik Yolunda İlk Adım

Twitter'da fark edilmesiyle başlayan kariyer yolculuğunu da anlatan Danla Bilic, "Twitter’da dümdüz bir hesap açtım. Sonra Arda bana ulaştı ve 'böyle bir konsept var' dedi. Bir hafta içinde beni kamera karşısına oturttu. İlk gün video 300 bin izlendi ve ben bir hafta içinde ünlü oldum." sözleriyle hızlı yükselişini özetledi.

Instagram’da Aktif, Youtube’a Mesafeli

Youtube’a ara vermiş olsa da Instagram’da aktif içerik paylaşmaya devam eden Danla Bilic, değişen öncelikleri ve hayat tarzıyla yeni bir yol çizdiğini belirtti. Fenomen, kısa formatlı içeriklerle kariyerine devam ettiğini söyledi.

Danla Bilic’in bu samimi açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçilerini bir kez daha etkiledi.

Benzer Haberler
Serdar Ortaç’tan duygusal paylaşım: Serdar Ortaç’tan duygusal paylaşım: "Başımdan hiç bela eksik olmadı"
Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Mısır aşkı Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Mısır aşkı
Demet Akalın'ın karın kaslarıyla olay oldu! Demet Akalın'ın karın kaslarıyla olay oldu!
Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı! Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı!
“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber! “Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
ÇOK OKUNANLAR
Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

İlker Ayrık’tan “Ben Bilmem Eşim Bilir” itirafı: “Milyonluk ceza aldık”
  • 18-11-2024 16:56

İlker Ayrık’tan “Ben Bilmem Eşim Bilir” itirafı: “Milyonluk ceza aldık”

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!
  • 21-11-2024 11:55

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde
  • 19-11-2024 07:59

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
  • 22-11-2024 15:02

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!