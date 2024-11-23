Danla Bilic, Youtube'u neden bıraktığını açıkladı

"İlk Enerjim Artık Yok"

Youtube'da içerik üretmeye ara veren Danla Bilic, güzellik algısının değişmesinin kararında etkili olduğunu söyledi. 30 yaşındaki fenomen, "Keyif almamaya başladım. Şimdi kısa kısa şeyler üretmeye başladım ama Youtube'da hiçbir şey yapmıyorum. İnsanlar hala ilk başladığım zamanlardaki enerjimi bekliyor ama o dönem bitti. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir anda kilo aldım ve bu benim için sorun değildi. Ancak güzellik algım değişti ve bu durum üretkenliğimi etkiledi." ifadelerini kullandı.

Ailesinden Gelen Tepkiler

Danla Bilic, Youtube kariyerinin başlarında ailesinden aldığı tepkilere de değindi. Babasının bir dönem bu işe karşı çıktığını belirten fenomen, "Babam bana bir mesaj attı: 'O kanalı hemen kapatıyorsun.' Tek derdi eğitimime devam etmemdi. Ama inat ettim ve hayır dedim. Zamanla işler değişti ve 'aferin kızıma' noktasına geldi." dedi.

Fenomenlik Yolunda İlk Adım

Twitter'da fark edilmesiyle başlayan kariyer yolculuğunu da anlatan Danla Bilic, "Twitter’da dümdüz bir hesap açtım. Sonra Arda bana ulaştı ve 'böyle bir konsept var' dedi. Bir hafta içinde beni kamera karşısına oturttu. İlk gün video 300 bin izlendi ve ben bir hafta içinde ünlü oldum." sözleriyle hızlı yükselişini özetledi.

Instagram’da Aktif, Youtube’a Mesafeli

Youtube’a ara vermiş olsa da Instagram’da aktif içerik paylaşmaya devam eden Danla Bilic, değişen öncelikleri ve hayat tarzıyla yeni bir yol çizdiğini belirtti. Fenomen, kısa formatlı içeriklerle kariyerine devam ettiğini söyledi.

Danla Bilic’in bu samimi açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve takipçilerini bir kez daha etkiledi.