Danla Bilic yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı: Burun, çene, gözler, botoks, sünnet derisi...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic son dönemde Rap sanatçısı Çakal'la yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Fakat bu kez yaptığı bir paylaşımla gündem oldıu. Ünlü isme bir takipçisi yaptırdığı estetikleri sordu. Bunun üzerine Bilic, yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı.



Bilic, senede 1 dudak dolgusu işleminin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yaparken yaptırdığı estetikleri şöyle anlattı:



"Ayşenur dur başlıyorum. Öncelikle kilo aldığım dönem o psikolojiyle sınırsız koydurduğum tüm dolgularımı erittirip burnumu yaptırdım. Burnumu yaparken doktorum orantı için çeneme de yağ koydu. Arkasından gözlerimi birkaç milim kadar yukarı çektirdim biliyorsun. Son üç senedir de sadece maseter&alin botoksu ve senede 1 mutlaka dudak dolgusu yaptırıyorum.

Dosyayı daha da derinleştiriyorum burnumu Emre İlhan yaptı, gözlerive memeleri Ufuk Askeroğlu yaptı. Dudak dolgumu ve botokslarımı da Ufuk Askeroğlu ya da Ayhan Lafçı hocalarım yapıyor. Çünkü ikisinden de vazgeçemem."



