Danla Bilic ve Berk Çetin Krizi! Eski Sevgilisi Kapısına Dayandı, Polisi Aramak Zorunda Kaldı

Ünlü fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı olaylar nedeniyle zor günler geçiriyor. Kısa süreli ilişkilerinin ardından yollarını ayıran ikili arasında sular durulmuyor. Bilic, eski sevgilisi tarafından rahatsız edilmesi nedeniyle hukuki yollara başvurdu ancak uzaklaştırma kararı da Çetin'i durdurmaya yetmedi.

Berk Çetin Yasağı Deldi

Sosyal medyada "sosyal medyanın anası" olarak tanınan Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin’in rahatsız edici tavırları nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Çetin, bu yasağı ihlal ederek Bilic’in peşini bırakmadı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Berk Çetin, Bilic’in Arnavutköy’deki iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal etti. Durum karşısında büyük bir panik yaşayan ünlü fenomen, vakit kaybetmeden polisi arayarak şikâyette bulundu.

Polis Müdahale Etti

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, duruma müdahale etti ancak Berk Çetin olay yerinden hızla uzaklaştı. Polisin soruşturma başlattığı öğrenilirken, Danla Bilic’in yakın çevresine psikolojik olarak çok yıprandığını söylediği iddia edildi.

Bu olayın ardından Bilic’in hukuki süreci daha da sıkılaştıracağı konuşuluyor.



