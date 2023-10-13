Danla Bilic: Şimdiki hedefim Çakal'dı, onu da tutturdum!

Makyaj videoları ile bir anda büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve sonrasında fenomen olan Danla Bilic'in doğum gününde ortaya çıkan yeni aşkı sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü ismin, 'İmdat İmdat' şarkısıyla büyük ses getiren rapççi Emirhan Çakal ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çakal, Bilic ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Danla ise aşk pozlarını "Diğer yarım" diyerek yayınlamıştı.





BİRLİKTE KONSERE GİTTİLER

Danla Bilic ile Emirhan Çakal, son olarak şarkıcı Edis'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti. Çakal'dan hemen önce oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşan Bilic, hızlı aşk hayatıyla ilgili soru üzerine basın mensuplarına öfkelendi.



"AŞK OLSUN ARKADAŞLAR"

Sosyal medya fenomeni, yeni ilişkisinin reklam aşkı olduğu iddialarına ise şöyle yanıt verdi: