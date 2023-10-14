Danla Bilic rapçi sevgilisi Çakal'la romantik anlarını paylaştı!

Sürekli sansasyonel haberlerle adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü rapçi Çakal ile birlikte olan Bilic, bu ilişkisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Özellikle sevgilisinin kendisini öperken çektirdiği fotoğrafları paylaşan fenomen, takipçilerinden "Aşk sarhoşu" yorumları alıyor.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'in etkinliğine katılan ünlü çift, aşklarını etkinlik sırasında da göstermekten çekinmiyor. Her fırsatta birlikte fotoğraflarını paylaşan Danla Bilic ve Çakal, takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.