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Danla Bilic rapçi sevgilisi Çakal'la romantik anlarını paylaştı!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in rapçi Çakal ile romantik bir ilişki içerisinde olduğu haberleri magazin dünyasını salladı. Bilic, son olarak oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamıştı, ancak ünlü fenomenin yeni sevgilisiyle çektirdiği romantik fotoğraflar son günlerin konuşulan konuları arasında.

Danla Bilic rapçi sevgilisi Çakal'la romantik anlarını paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2023 12:05

Sürekli sansasyonel haberlerle adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü rapçi Çakal ile birlikte olan Bilic, bu ilişkisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Özellikle sevgilisinin kendisini öperken çektirdiği fotoğrafları paylaşan fenomen, takipçilerinden "Aşk sarhoşu" yorumları alıyor.

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Ala Tokel'in etkinliğine katılan ünlü çift, aşklarını etkinlik sırasında da göstermekten çekinmiyor. Her fırsatta birlikte fotoğraflarını paylaşan Danla Bilic ve Çakal, takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor.

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