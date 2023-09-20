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Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı?

Yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açmış, ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemişti. Geçtiğimiz günlerde Bilic'in kendisine yaptığı bir göndermeye cevap veren Aka, eski aşkıyla barıştığı iddialarına yanıt verdi.

Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2023 12:29

Geçen yıl yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile ünlü fenomen Danla Bilic arasında başlayan bir ilişki kısa süre sonra sona ermişti. Ancak son günlerde Danla Bilic'in yaptığı bir göndermeye Kubilay Aka'dan yanıt geldi, bu da eski aşkın yeniden alevlendiği iddialarını beraberinde getirdi.

Danla Bilic, son zamanlarda TikTok platformunda viral hale gelen 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımına dair bir çiftin videosunu paylaştı ve altına "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" şeklinde bir yazı ekledi. Bu paylaşım, ikilinin ilişkisinin yeniden başladığına dair söylentilere yol açtı.

Kubilay Aka, hızla yanıt verdi ve Danla Bilic'e şu sözleri iletti: "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen."

Ancak bu yorumlar, ilişkilerinin yeniden başladığını doğrulamak yerine Kubilay Aka'nın esprili bir yanıtı olarak görüldü. Bir takipçinin "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise Aka, "Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..." şeklinde karşılık verdi.

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