Danla Bilic, Emirhan Çakal ile ayrılığının sebebini açıkladı!

Ünlü fenomen Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 10 yaş küçük rapçi Emirhan Çakal ile yaşadığı aşkı ve 2024’ün başlarında aldıkları ayrılık kararının nedenlerini aylar sonra kamuoyuna açıkladı.

Danla Bilic, Emirhan Çakal ile ayrılığının sebebini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2025 15:19

Ünlü fenomen Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile yaşadığı ilişkiyi 2024'ün başlarında sonlandırmıştı. Çift, ayrılıklarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı, ancak Bilic, aylar sonra ilişkilerinin neden sona erdiğini açıkladı.

Danla Bilic, YouTube kanalında yaptığı eğlenceli makyaj içerikleriyle büyük bir takipçi kitlesi kazanmış ve özel hayatı ile de sıkça gündeme gelmişti. 2023'te Çakal ile aşk yaşamaya başlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 2024'ün ilk aylarında çiftin ilişkisi sona erdi.

Bilic, Çakal ile olan ayrılığının nedenini, bir programa konuk olduğu sırada açıkladı. İlişkilerinin bitme sebebini aralarındaki yaş farkı ve aynı evde yaşamaya başlamalarının etkilediğini söyledi.

Danla Bilic, "Bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evde yaşayınca, 10 yaş fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la konuştuk" diyerek, ayrılıklarının sebeplerini takipçileriyle paylaştı.

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