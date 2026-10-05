Danla Bilic 32. Yaşını Hastanede Kutladı: "Tek Dileğim Sağlık Gerisini Söz Ben Halledicem!"

Geçirdiği altı saatlik uzun ve kritik ameliyatın ardından sağlık durumuyla ve yaşadığı zorlu süreçle magazin gündeminden düşmeyen popüler sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni yaşını hastane odasında karşıladı. 32'nci yaş gününü hastane yatağında kutlayan ünlü fenomen sosyal medya hesabından yaptığı duygusal ve samimi paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"Bu Yaşımdan Tek Dileğim Sağlık"

Geçmişte kalçasına yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılması nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve son olarak masaya yattığı büyük operasyonu attığı adımlarla atlatan Danla Bilic yeni yaşına hastanede "merhaba" dedi. Hastane odasından paylaştığı doğum günü karesiyle kısa sürede binlerce beğeni ve "geçmiş olsun" mesajı alan ünlü fenomen, paylaşımına şu anlamlı notu düştü:

"Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol. Bu yaşımdan tek dileğim sağlık, gerisini söz ben halledeceğim. Bir an olsun yanımdan ayrılmayan ailem, arkadaşlarım, doktorlarım... Yazdıklarınızla güç veren siz, iyi ki varsınız. Happy 32 o zaman."

Sevdikleri ve Takipçileri Yalnız Bırakmadı

Zorlu ameliyatın ardından moralini yüksek tutmaya çalışan Danla Bilic'i bu özel ve anlamlı gününde ailesi, yakın arkadaşları ve doktorları bir an olsun yalnız bırakmadı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisinin binlerce kutlama mesajı gönderdiği ünlü fenomen yaşadığı tüm sağlık sorunlarına rağmen hayata karşı pozitif duruşundan ödün vermediğini bir kez daha gösterdi. Yeni yaşını hastane odasında pastasını üfleyerek kutlayan Bilic'in bu samimi pozları magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.