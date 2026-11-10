Danimarka Kraliçesi Mary'den Türkiye'de Gündem Yaratan Poz!

COP31 için Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Perge'yi gezdi, tekne turuna çıktı. Türk bayrağının dalgalandığı fotoğrafı ise gündem oldu!

Danimarka Kraliçesi Mary'den Türkiye'de Gündem Yaratan Poz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 18:00

Danimarka Kraliçesi Mary, COP31 kapsamında geldiği Antalya'da hem tarihi yerleri gezdi hem kentin güzelliklerini keşfetti. Ancak kraliçenin Türkiye ziyaretinde en çok konuşulan anlardan biri teknede çekilen ve Türk bayrağının dalgalandığı fotoğraf oldu. Mary'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

COP31 İçin Antalya'ya Geldi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiren konferansa 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden de önemli isimler katıldı.

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri de Danimarka Kraliçesi Mary oldu. Avustralya'da doğup büyüyen Mary, dönemin Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile evlendikten sonra kraliyet ailesine katılmıştı. Frederik'in tahta çıkmasıyla birlikte de Danimarka Kraliçesi unvanını aldı.

İlk Olarak Perge Antik Kenti'ni Gezdi

Antalya'ya gelen Kraliçe Mary yoğun programının arasında şehri yakından tanımak için de zaman ayırdı. İlk durağı kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Perge Antik Kenti oldu.

Rehber eşliğinde antik kenti gezen Mary geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapıları dikkatle inceledi. Bölgenin tarihi dokusunu yakından görme fırsatı bulan kraliçe ziyaretinin ardından Antalya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek üzere tekne turuna çıktı.

Türk Bayrağının Dalgalandığı Kareyi Paylaştı

Kraliçe Mary'nin Antalya gezisinden paylaştığı fotoğraflar arasında özellikle bir kare öne çıktı. Tekne turu sırasında çekilen fotoğrafta rüzgarla birlikte dalgalanan Türk bayrağı da yer alıyordu.

Mary'nin bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması Türkiye'deki takipçilerin de ilgisini çekti. Antalya'nın manzarasını ve Türk bayrağını aynı karede buluşturan bu paylaşım kraliçenin ziyaretinden akıllarda kalan en güzel detaylardan biri oldu. COP31 için başlayan Antalya ziyareti böylece sadece diplomatik temaslarla değil şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle de gündeme geldi.

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