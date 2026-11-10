Melike Şahin'den Oğlu Ali Robin'le Yeni Kareler! Notu Güldürdü

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melike Şahin, oğlu Ali Robin'le yeni fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcının notu dikkat çekti!

Melike Şahin'den Oğlu Ali Robin'le Yeni Kareler! Notu Güldürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 20:49

Şarkıları ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melike Şahin annelik heyecanıyla gündemde. Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan ünlü şarkıcı oğlu Ali Robin ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne olduktan sonra hayatında yepyeni bir dönem başlayan Şahin'in paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Fotoğraflara düştüğü "Görev başındayım" notu ise yüzleri gülümsetti.

Melike Şahin'in Anne Olma Sevinci

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin 2023 yılında altı yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

37 yaşındaki şarkıcı anne olmanın heyecanını yaşarken zaman zaman sosyal medya üzerinden de takipçileriyle bu özel anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. İlk kez anne olan Şahin'in hayatındaki bu yeni dönem hayranlarının da yakın takibinde.

Oğlu Ali Robin ile Yeni Karelerini Paylaştı

Melike Şahin'den bu kez anne-oğul pozları geldi. Ünlü şarkıcı minik oğlu Ali Robin ile geçirdiği keyifli anlardan fotoğrafları Instagram hesabında yayımladı. Paylaşımlar kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Şahin'in fotoğraflarında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise oğlunun yüzünü göstermemesi oldu. Bazı ünlü isimlerin aksine bebeğinin görüntüsünü sosyal medyada paylaşmamayı tercih eden şarkıcı minik oğlunun mahremiyetini korumaya özen gösteriyor.

"Görev Başındayım" Notuyla Paylaştı

Anne olduktan sonra günlük hayatının merkezine bebeğini alan Melike Şahin fotoğraflarına "Görev başındayım" notunu ekledi. Şarkıcının bu eğlenceli ve samimi paylaşımı takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Görünen o ki Melike Şahin için sahne heyecanının yanına artık anneliğin tatlı telaşı da eklenmiş durumda.

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