80 Yaşındaki Ajda Pekkan'dan Şaşırtan İtiraf: İçinde Kalmış!

80 yaşındaki Ajda Pekkan, hiç çocuk sahibi olmamasının nedenini anlattı. Evlat edinmekten neden korktuğunu açıklayan sanatçının sözleri duygulandırdı!

80 Yaşındaki Ajda Pekkan'dan Şaşırtan İtiraf: İçinde Kalmış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 20:01

Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. 80 yaşındaki sanatçı katıldığı bir etkinlikte geçmişini, kariyer yolculuğunu ve hiç çocuk sahibi olmama kararını anlattı. Özellikle annelikle ilgili sözleri dinleyenleri duygulandırdı. Evlat edinmeyi düşündüğünü ancak hayatın getirdiği sorumluluklardan korktuğunu söyleyen Pekkan "Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım" diyerek içinde kalan duyguyu paylaştı.

"Çok Küçük Yaşlarda Çalışmaya Başladım"

Başarım Sensin Derneği'nin etkinliğinde sahneye çıkan Ajda Pekkan çocukluk yıllarından da bahsetti. Anne ve babasının birbirlerinden ayrıldığını, kendisinin ve kardeşinin halalarının yanında büyüdüğünü anlatan sanatçı küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeyi hayal ettiğini söyledi.

Amatör olarak başladığı müzik yolculuğunun bir anda profesyonel hayata dönüştüğünü belirten Pekkan bu kadar uzun yıllar sahnede kalacağını kendisinin bile tahmin etmediğini dile getirdi.

"Süperstar Sahnedeki Kimliğim Evde Başka Biriyim"

Sahnedeki görkemli görüntüsünün aksine özel hayatında daha sakin bir yaşam sürdüğünü anlatan Pekkan evde kedileri ve köpekleriyle ilgilenmekten onlara yuva bulmaktan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlandığını söyledi. Kendi kendine mutlu olmayı sevdiğini de özellikle vurguladı.

"Evlat Edinmekten Korktum"

Gecenin en dikkat çeken açıklaması ise annelik üzerine geldi. Hiç çocuk sahibi olmayan Pekkan geçmişte evlat edinmeyi düşündüğünü ancak yoğun yaşam temposu nedeniyle çekinceleri olduğunu anlattı.

Bir çocuğun hayatını olumsuz etkilemekten korktuğunu söyleyen sanatçı bugünkü düşüncesiyle çok güzel bir annelik yapabileceğini de ifade etti. Ardından gelen "Keşke tatsaydım" sözleri ise yıllar sonra içinde kalan bir özlemi gözler önüne serdi.

Serenay Sarıkaya'ya Övgü Yağdırdı

Kendi hayatı film olsa kendisini kimin canlandırmasını isteyeceği sorulan Pekkan, tercihini Serenay Sarıkaya'dan yana kullandı. Güzel oyuncuyu çok başarılı bulduğunu söyleyen sanatçı ona sevgisini "Kızım benim Serenay" sözleriyle dile getirdi.

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