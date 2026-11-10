Kaya Çilingiroğlu Çileden Çıktı! "Ağrıma Gidiyor" Diyerek İsyan Etti

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Kaya Çilingiroğlu İstanbul'daki vale ücretlerine tepki gösterdi. Vale kullanmayı tercih etmediğini söyleyen ünlü yorumcu aracını park etmek için gerekirse kilometrelerce yürüdüğünü anlattı. Saatlik ücretlerin 500 liradan başlamasına da tepki gösteren Çilingiroğlu'nun sözleri dikkat çekti. Özellikle valelerin kendilerine verilen parayı beğenmemesinden yakınması açıklamalarının en çok konuşulan kısmı oldu.

Sevgilisinin Doğum Gününü Kutladı

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen 62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu bir süredir 37 yaşındaki Aslım Kan ile birlikte. Ünlü isim önceki akşam sevgilisinin doğum gününü kutlamak için bir mekana gitti.

Gecenin ardından ise Çilingiroğlu'nun gündeme gelme nedeni romantik kutlama değil vale ücretleriyle ilgili yaptığı açıklamalar oldu. İstanbul'da özellikle mekanların çevresindeki park ve vale ücretlerinin yüksekliğinden şikayet eden yorumcu yaşadığı rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

"Bende Vale Fobisi Var"

Vale hizmetine karşı mesafeli olduğunu söyleyen Çilingiroğlu aracının anahtarını başkasına teslim etmek istemediğini belirtti. Hatta bu yüzden zaman zaman oldukça uzun mesafeler yürümeyi göze aldığını anlattı.

Ünlü yorumcu "Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Valeler Verdiğin Parayı Beğenmiyor"

Çilingiroğlu'nun asıl tepkisi ise yalnızca yüksek ücretlere değildi. Vale görevlilerinin kendilerine verilen parayı yeterli bulmamasından da rahatsız olduğunu söyledi.

Bu duruma oldukça sinirlendiği anlaşılan ünlü isim "Valeler bir de verdiğin parayı beğenmiyor. Valelerin pişkince fazla para isteyip beğenmemeleri ağrıma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Görünen o ki Çilingiroğlu için mesele yalnızca 500 liralık ücret değil ödeme sonrasında yaşandığını düşündüğü bu tavır.