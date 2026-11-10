60 Yaşındaki Salma Hayek'ten Gençlik Tüyosu! O Karışım Dikkat Çekti

Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden Salma Hayek genç ve fit görünümüyle yine merak konusu oldu. 60 yaşındaki ünlü oyuncu güzelliğini korumak için neler yaptığını anlattı. Botoks yaptırmadığını söyleyen Hayek'in beslenme alışkanlıkları cilt bakımı ve spor rutini ise oldukça dikkat çekici. Özellikle kemik suyuna eklediği sirkeyi nasıl tükettiği merak uyandırdı.

Zor Zamanlarda Meyve Suyu Detoksuna Başvuruyor

Salma Hayek beslenme konusunda kendisini katı kurallara hapsetmeyi pek sevmiyor. Hatta diyet yapmanın kendisi için oldukça zor olduğunu açıkça söylüyor. Ancak stresli dönemlerde yemek yemeye daha fazla yöneldiğini de gizlemiyor.

Böyle zamanlarda zaman zaman meyve suyu detoksu yaptığını anlatan oyuncu bu yöntemin kendisini hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha iyi hissettirdiğini belirtiyor. Yani onun için bu süreç yalnızca beslenmeyle ilgili değil biraz da kendine zaman ayırmak anlamına geliyor.

Kemik Suyuna Bir Kaşık Sirke Ekliyor

Hayek'in en çok dikkat çeken alışkanlıklarından biri de kemik suyu tüketmesi. Ünlü oyuncu kemik suyunun içine bir kaşık sirke ekleyerek içtiğini söylüyor. Gençlik ve güzellik rutininde öne çıkan bu küçük detay hayranlarının da ilgisini çekmiş durumda.

Cilt bakımında ise radyofrekans ve mikro frekans cihazlarından yararlanıyor. Bu uygulamaları meditasyonla desteklediğini ve kendisine iyi geldiğini ifade ediyor.

Formunu Yüzerek Koruyor

Salma Hayek'in formunu korumasında hareketli yaşamın da önemli bir yeri var. Eski antrenörü Sara Shears'ın açıklamalarına göre oyuncu kardiyo, yüksek yoğunluklu interval antrenmanları ve kuvvet egzersizleri yapıyor.

Ancak en sevdiği aktivitelerin başında yüzme geliyor. Hayek, yüzerek hem eğleniyor hem aktif kalıyor. Görünen o ki ünlü oyuncunun rutininde tek bir mucize yöntem yok; dengeli alışkanlıklar, hareket ve kendine zaman ayırmak bir arada yer alıyor.