Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!

Bir AVM'de görüntülenen Damla Sönmez magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Damla Sönmez'in yeni proje heyecanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2024 09:51

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Damla Sönmez, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. İlk durağı lüks bir markanın mağazası olan Sönmez, yeni sezon ürünlerini incelerken karşılaştığı muhabirlere gülümseyerek poz verdi. Sonbahar tarzıyla göz kamaştıran güzel oyuncu, sempatik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Damla Sönmez, yeni projeler üzerine çalıştığını belirterek, “Her şey yolunda, alışverişe geldim. Şu anda birkaç projeye yoğunlaştım, yazıp siliyorum. İlerleyen zamanlarda net bir şeyler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda vizyondaki “Tezgah” filmi için heyecanının devam ettiğini paylaşan Sönmez, “Hiçbir Şey Normal Değil” filminin İrlanda prömiyerinin Cork Film Festivali’nde gerçekleşmesinden dolayı da mutluluğunu dile getirdi.

Sonbahar şıklığıyla göz kamaştıran ve sevenlerinden tam not alan Damla Sönmez, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişine devam etti.

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