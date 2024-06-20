Damla Sönmez ve Ertan Saban'lı 'Kötü Kan'a sürpriz isim

Damla Sönmez ve Ertan Saban'ın başrollerinde yer aldığı 'Kötü Kan' dizisine sürpriz bir isim daha katıldı. İşte detaylar...

Damla Sönmez ve Ertan Saban'lı 'Kötü Kan'a sürpriz isim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2024 14:57

NOW'un yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan "Kötü Kan", kadrosuna birbirinden deneyimli ve başarılı oyuncuları eklemeye devam ediyor. NTC Medya'nın hazırlıklarını sürdürdüğü dizi, sektörün önemli isimlerini bir araya getiriyor.

M. Çağatay Tosun'un yöneteceği "Kötü Kan" dizisi, oyuncu kadrosunda etkileyici isimlere yer veriyor. Dizide, Ertan Saban "Kartal", Damla Sönmez "Nazan", Hüseyin Avni Danyal "Fevzi", Savaş Özdemir "Metin" ve Gonca Sarıyıldız "Nurgül" karakterlerine hayat verecekler.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın senaryosunu kaleme aldığı dizinin kadrosuna son olarak Levent Ülgen de katıldı. Ülgen, merakla beklenen "Kötü Kan" dizisinde Kartal Karaoğlu'nun emekli polis babası Burhan karakterini canlandıracak.

"Kötü Kan" dizisi, şimdiden büyük bir merak uyandırırken, Levent Ülgen'in katılımıyla daha da dikkat çekiyor. Başarılı oyuncuların bir araya geleceği bu yapımda, seyircileri etkileyici bir hikaye ve sürükleyici sahneler bekliyor. Dizinin yayın tarihi ve diğer detayları ise heyecanla bekleniyor.

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