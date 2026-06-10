Damla Sönmez Gelin Oluyor! Yaklaşık İki Yıllık Aşkta Mutlu Son!

Damla Sönmez iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile evleniyor. Çift 11 Temmuz'da sade bir törenle nikah masasına oturacak.

Damla Sönmez Gelin Oluyor! Yaklaşık İki Yıllık Aşkta Mutlu Son!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 12:17

Rol aldığı her projede sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Damla Sönmez'den sevenlerini heyecanlandıran mutlu bir haber geldi. Bugüne kadar kariyerindeki başarılarıyla ön planda olan ve özel hayatını büyük bir titizlikle gözlerden uzak tutan ünlü isim uzun süredir devam eden mutlu beraberliğini evlilikle taçlandırıyor. Damla Sönmez, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımaya hazırlandığı öne sürüldü.

Gözlerden Uzak Aşk Mutlu Sona Ulaşıyor

Aşklarını kameralardan ve magazin basınından uzakta sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden çift evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. Birçok popüler olmuş yapımda yer alan Damla Sönmez uzun süredir özel hayatıyla da merak uyandırıyordu. Yaklaşık iki yıldır İlkay Akıncı'yla gözlerden uzak sakin bir birliktelik sürdüren güzel oyuncudan yeni haber var. 2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun özel haberine göre; ünlü çift, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı attı ve nikah masasına oturma kararı aldığı iddia edildi.

11 Temmuz'da Sade Bir Törenle Dünyaevine Girecekler

Magazin kulislerine bomba gibi düşen bu iddiaya göre düğün hazırlıklarına şimdiden başlayan çift gösterişten uzak bir organizasyon planlıyor. 11 Temmuz'da aileleri ve en yakın dostlarının katılabileceği sadece yakın çevrenin davetli olduğu sade bir törenle hayatlarını birleştirecek. Yaz düğünü yapmaya hazırlanan Damla Sönmez ve İlkay Akıncı'nın evlilik kararı sosyal medyada ünlü oyuncunun hayranları tarafından sevinçle karşılanırken şimdiden tebrik mesajları yağmaya başladı.

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