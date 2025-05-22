Damla Sönmez Cannes’da Göz Kamaştırdı! Kıyafetiyle Tam Not Aldı

Damla Sönmez Cannes’da büyüledi! Kıyafetiyle tam not alan oyuncuya beğeni yağdı.

Damla Sönmez Cannes’da Göz Kamaştırdı! Kıyafetiyle Tam Not Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2025 17:25

Cannes Film Festivali’ne Türk İmzası

Damla Sönmez, bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katılan Türk ünlüler arasında yer aldı. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı şık kıyafetiyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.

1,9 Milyon Takipçisine Cannes Işıltısı

Çukur’, ‘Deniz Seviyesi’, ‘Sibel’, ‘Saygı’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi iddialı projelerde rol alan 38 yaşındaki Damla Sönmez, Cannes’dan paylaştığı son kareye “Cannes, hala parlıyorsun” notunu düştü.

Instagram’da 1,9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun çiçekli ve işlemeli elbisesi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Hem Oyuncu Hem Yapımcı Kimliğiyle Cannes’da

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yapımcı yönüyle de öne çıkan Damla Sönmez, kırmızı halıdaki zarif tarzıyla göz kamaştırdı. Cannes’daki zarafetiyle dikkat çeken Sönmez, sanat ve moda dünyasının ilgi odağı olmayı başardı

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