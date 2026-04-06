Daha On Yedi Sete Çıktı

Daha On Yedi dizisi sete çıktı! Kanal D'nin yeni dizisi Daha On Yedi'nin konusu nedir, oyuncuları kimler? Çağan Efe Ak ve Nesrin Cavadzade başrolde.

Yayın Tarihi : 06-04-2026 19:17

Kanal D’nin merakla beklenen yeni projesi "Daha On Yedi", İstanbul’daki Özel Fransız Lape Hastanesi’nde gerçekleştirilen çekimlerle sete çıktı. Pastel Film imzalı dizi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki bir gencin ailesini bulma çabasını ve bu süreçte kesişen hayatları sarsıcı bir dille ekrana taşıyacak.

Çağan Efe Ak’tan "Klaket" Paylaşımı

Dizinin ana karakteri Aras’ı canlandıran genç yetenek Çağan Efe Ak, elinde klaketle verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. "Klaket fotoğrafımız geldi! Sizlerle buluşmak için çok heyecanlıyız!" notuyla paylaşılan kare, kısa sürede etkileşim rekorları kırdı. Genç oyuncunun doğal karizması ve performansı şimdiden izleyicide büyük merak uyandırdı.

Nesrin Cavadzade Hikâyenin Merkezinde: "Şebnem"

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, dizinin kilit karakterlerinden biri olan Şebnem rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hikâyenin merkezinde yer alan güçlü bir kadını canlandıracak olan Cavadzade’ye, zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor:

  • Aras (Çağan Efe Ak): Kardeşini arayan cesur bir genç.

  • Teoman (Ata Yaşat): Aras’ın yolunun kesiştiği gizemli karakter.

  • Leyla (Ceren Ayruk): Hikâyenin önemli figürlerinden biri.

  • Hakan (Armağan Oğuz): Leyla’nın babası rolünde.

İstanbul’dan Bodrum’a Uzanan Bir Aile Hikâyesi

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu, senaryosunu ise Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı dizi, sürükleyici bir yolculuğu konu alıyor. İstanbul’daki ilk çekimlerinin ardından setin Bodrum’a taşınacağı belirtilen yapım, aile bağlarını ve geçmişin izlerini sorgulayan derinlikli bir öykü sunacak.

Dev Oyuncu Kadrosu

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği projede; Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş ve Hakan Meriçliler gibi deneyimli isimler de yer alıyor. "Daha On Yedi", çok yakında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

