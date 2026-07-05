Daha 17'nin Nuray'ı Dilara Aksüyek Bodrum'u Salladı!

Dilara Aksüyek bu aralar hem ekrandaki performansıyla hem sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de Nuray karakterine hayat veren başarılı oyuncu, yoğun çekim temposundan fırsat bulduğu anlarda soluğu Bodrum'un birbirinden güzel koylarında alıyor. Yaz mevsiminin tadını doyasıya çıkaran Aksüyek, paylaştığı tatil kareleriyle takipçilerinin de içini ısıttı.

Oyuncunun deniz, güneş ve bol bol enerji dolu anlarını paylaştığı gönderiye düştüğü "Yaz, seni en çok ben seviyorum bence" notu kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan paylaşımın altına yüzlerce yorum yapılırken, hayranları hem doğal güzelliğine hem de neşeli tavırlarına övgüler yağdırdı.

Ekranda Bambaşka Bir Karaktere Bürünüyor

Gerçek hayattaki enerjisiyle dikkat çeken Dilara Aksüyek dizide ise çok farklı bir karakterle izleyicinin karşısına çıkıyor. Canlandırdığı Nuray; hırslı, öfkeli ve yaptığı seçimlerle sürekli gündem yaratan biri olarak hikâyenin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Özellikle Şebnem'in eşi Hakan ile yaşadığı yasak ilişki, dizinin en çok konuşulan olayları arasında yer alıyor. Nuray'ın attığı her adım yeni bir krize neden olurken izleyiciler de karakterin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini büyük merakla bekliyor.

Paylaşımları Büyük İlgi Görüyor

Set dışında oldukça sade ve eğlenceli bir hayat yaşayan Aksüyek'in sosyal medya hesabı da hayranlarının yakın takibinde. Bodrum'dan yaptığı son paylaşımlar yalnızca yaz havasını yansıtmakla kalmadı aynı zamanda oyuncunun enerjisini de takipçilerine geçirdi.

Yorumlarda birçok kişi oyuncunun doğallığını överken bazı takipçiler ise dizideki sert ve hırslı Nuray ile gerçek hayattaki neşeli halinin birbirine hiç benzemediğini dile getirdi. Bu da başarılı oyunculuğunun en güzel göstergelerinden biri olarak yorumlandı.

Yeni Bölümler Merakla Bekleniyor

Bir yandan Bodrum'un tadını çıkaran Dilara Aksüyek diğer yandan Daha 17 dizisinin yeni bölümleri için çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Nuray karakterinin alacağı kararların hikâyeyi tamamen değiştireceği konuşulurken izleyiciler de heyecanla yeni gelişmeleri bekliyor. Görünen o ki hem sosyal medyada hem de ekran başında Dilara Aksüyek konuşulmaya devam edecek.