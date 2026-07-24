Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti

Özcan Deniz'in meme kanseri tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, kızı ve damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 20:23

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in ailesinde uzun süredir devam eden gerilim bu kez doğrudan adliye koridorlarına taşındı. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden ve ağır bir tedavi süreci geçiren anne Kadriye Deniz kendi kızı Yurda Deniz ile adliyelik oldu. Tedavi gördüğü dönemde maddi ve manevi olarak zor günler atlatan yaşlı kadın, öz kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler’in mal varlığı üzerinde haksız tasarruflarda bulunduğunu öne sürdü. Aile içi çekişmelerin giderek büyümesi üzerine harekete geçen anne, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına resmi şikayette bulundu.

Savcılığa Sunulan Dilekçedeki Şok İddialar

Kadriye Deniz’in avukatı İrem Demir Kural tarafından adli makamlara sunulan suç duyurusu dilekçesinde müvekkilinin içinde bulunduğu son derece hassas duruma dikkat çekildi. Dilekçede kanser tedavisi nedeniyle hem fiziksel hem ruhsal açıdan korunmaya ihtiyaç duyan anne Deniz'in ciddi bir mağduriyet yaşadığı vurgulandı. Avukat Kural, müvekkilinin öz kızı ve damadı tarafından sürekli psikolojik baskıya, ağır hakaretlere ve hatta fiziksel müdahalelere maruz kaldığını aktardı. Can ve beden bütünlüğünün tehlikede olduğunu belirten savunma makamı, Yurda Deniz ile Murat Gürler hakkında derhal soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.

Aile İçi Anlaşmazlık Derinleşiyor

Deniz ailesindeki bu sarsıcı gelişme geçmişte yaşanan gerginlikleri de yeniden gündeme getirdi. Hastalık sürecinin ilk dönemlerinde abisi Özcan Deniz’e yönelik sert ithamlarda bulunan Yurda Deniz, ünlü sanatçıyı annesiyle yeterince ilgilenmemekle ve aile sorumluluklarını aksatmakla suçlamıştı. Özcan Deniz bu iddialara tepki göstererek aile üyeleriyle arasına mesafe koyduğunu açıklamıştı. Son adımla birlikte sağlık sorunlarıyla boğuşan Kadriye Deniz’in kızı ile damadına karşı hukuki mücadele başlatması krizin tahmin edilenden çok daha derin bir boyutta olduğunu kanıtladı.

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