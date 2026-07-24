Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı Antalya Tatilinde Aşk Tazeledi

Oğuzhan Koç ile başarılı oyuncu Hazal Subaşı moral depolamaya devam ediyor. Birliktelikleri 2024'te başlayan ünlü çift, yaz sezonu planlamaları kapsamında ilk olarak İzmir'in popüler turizm beldesi Alaçatı'da objektiflere yansımıştı.

Ege kıyılarında dinlendirici bir tatil süreci geçiren ikili buradaki seyahatlerini tamamlamalarının ardından rotalarını Akdeniz sahillerine çevirdi. Antalya'ya geçen ünlü ikili kentin sıcak atmosferinde baş başa vakit geçirerek yeni sezon öncesinde enerji topluyor.

Havuzda Romantik Anlar ve Sosyal Medya Yansımaları

Konakladıkları lüks otelde gün boyu havuzun ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift neşeli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Yorgunluk atan ikili su içinde çekildikleri samimi ve romantik fotoğrafları şahsi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede dijital mecralarda geniş bir etkileşim dalgası oluşturan bu paylaşımlar ikilinin hayranları tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum bıraktı.

Yoğun İş Temposu ve Evlilik Planları

Yaz tatilini keyifle sürdüren çiftten Oğuzhan Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının evlilikle ilgili yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt vermişti.

Kış aylarında sevgilisinin dizi setlerinde, yaz döneminde kendisinin yoğun bir konser maratonunda olduğunu belirten başarılı sanatçı nikah masasına oturma fikri için sonbahar mevsimini işaret etmişti. Şimdilik sadece tatilin tadını çıkardıklarını vurgulayan müzisyen iş hayatına kısa bir ara verip dinlenmeyi öncelik haline getirdiklerini belirtti.