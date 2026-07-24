Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı Antalya Tatilinde Aşk Tazeledi

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, Ege turlarının ardından rotalarını Antalya'ya çevirdi. İkilinin romantik pozları büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı Antalya Tatilinde Aşk Tazeledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 20:31

Oğuzhan Koç ile başarılı oyuncu Hazal Subaşı moral depolamaya devam ediyor. Birliktelikleri 2024'te başlayan ünlü çift, yaz sezonu planlamaları kapsamında ilk olarak İzmir'in popüler turizm beldesi Alaçatı'da objektiflere yansımıştı.

Ege kıyılarında dinlendirici bir tatil süreci geçiren ikili buradaki seyahatlerini tamamlamalarının ardından rotalarını Akdeniz sahillerine çevirdi. Antalya'ya geçen ünlü ikili kentin sıcak atmosferinde baş başa vakit geçirerek yeni sezon öncesinde enerji topluyor.

Havuzda Romantik Anlar ve Sosyal Medya Yansımaları

Konakladıkları lüks otelde gün boyu havuzun ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift neşeli anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Yorgunluk atan ikili su içinde çekildikleri samimi ve romantik fotoğrafları şahsi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede dijital mecralarda geniş bir etkileşim dalgası oluşturan bu paylaşımlar ikilinin hayranları tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları neşeli halleriyle dikkat çeken çiftin fotoğraflarına binlerce beğeni ve çok sayıda olumlu yorum bıraktı.

Yoğun İş Temposu ve Evlilik Planları

Yaz tatilini keyifle sürdüren çiftten Oğuzhan Koç geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının evlilikle ilgili yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt vermişti. 

Kış aylarında sevgilisinin dizi setlerinde, yaz döneminde kendisinin yoğun bir konser maratonunda olduğunu belirten başarılı sanatçı nikah masasına oturma fikri için sonbahar mevsimini işaret etmişti. Şimdilik sadece tatilin tadını çıkardıklarını vurgulayan müzisyen iş hayatına kısa bir ara verip dinlenmeyi öncelik haline getirdiklerini belirtti.

Benzer Haberler
Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı! Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı!
Demet Özdemir'in Tatil Kareleri Sosyal Medyada Gündem Oldu Demet Özdemir'in Tatil Kareleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e Şok Soruşturma Tepkisi Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e Şok Soruşturma Tepkisi
Anne Olmaya Hazırlanan İlayda Balaban Tüp Bebek İddialarına Açıklık Getirdi Anne Olmaya Hazırlanan İlayda Balaban Tüp Bebek İddialarına Açıklık Getirdi
Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti Özcan Deniz'in Annesi Kadriye Deniz Kızını Şikayet Etti
Daha 17'nin Evren'i Efe Musa Yurdagelen Rolünün Yaşadığı Çatışmaları Anlattı Daha 17'nin Evren'i Efe Musa Yurdagelen Rolünün Yaşadığı Çatışmaları Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!