Anne Olmaya Hazırlanan İlayda Balaban Tüp Bebek İddialarına Açıklık Getirdi

Survivor 2021 sezonunda yarışan ve sergilediği performansla şampiyonluk kupasını kaldıran başpehlivan İsmail Balaban ile aynı dönemde mücadele eden İlayda Şeker adadaki arkadaşlıklarını kısa sürede ilişkiye dönüştürdü. Yarışma sonrasında da beraberliklerini sürdüren ikili 2022'de görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Başarılı sporcu İsmail Balaban Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde yaptığı sürpriz açıklamayla eşinin ilk bebeklerine hamile olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Çift merakla bekledikleri kız çocuklarına İlis adını vererek 10 Temmuz 2025'te ilk kez ebeveyn olmanın sevinç ve heyecanını yaşadı.

Sosyal Medyada Soru Cevap Etkinliği Düzenledi

Kızları İlis'in doğumundan kısa bir süre sonra ikinci bebek müjdesini paylaşan İlayda Balaban, "Çok şükür Allah'a bize bu günleri görmeyi nasip etti. İkinci evladımız da geliyor" ifadeleriyle müjdeli haberi ilan etmişti. Takipçileriyle kurduğu samimi bağı sürdüren ünlü isim şahsi sosyal medya profili üzerinden kapsamlı bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Gebelik sürecinin altı ayını geride bıraktığını belirten Balaban sağlık durumuna ilişkin merak edilen hususları açık yüreklilikle aktardı. Tedavi protokolü dahilinde günlük kan sulandırıcı iğne kullandığını açıklayan genç anne sürecin uzman doktor kontrolünde sorunsuz şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Tüp Bebek İddialarına Kesin Bir Dille Yanıt Verdi

Sosyal mecrada ve magazin dünyasında hakkında çıkan söylentilere de doğrudan yanıt veren İlayda Balaban tüp bebek tedavisi gördüğü yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. İlk doğumu dahil olmak üzere herhangi bir yardımcı üreme tedavisi almadığını vurgulayan ünlü isim hamileliklerinin tamamen doğal süreçlerle gerçekleştiğini ifade etti. İlk çocuğunda da normal doğum yaptığını belirten Balaban kulaktan kulağa yayılan asılsız iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Takipçilerinin yoğun ilgisine ve sorularına rağmen ikinci bebeğinin cinsiyetini açıklamayan ünlü anne bu özel bilgiyi bir süre daha aile içinde saklamayı tercih etti.