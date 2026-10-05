Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın Şaşırtan Oyunculuk Geçmişi: Meğer 8 Yaşında Başlamış!

Daha 17 dizisinde Aras karakterine hayat veren Çağan Efe Ak, yıllar önce çocuk yaşta kamera karşısına geçti. Genç oyuncunun 8 yaşında başlayan kariyeri, reklam filmlerinden dikkat çeken dizi ve sinema projelerine uzandı.

Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak'ın Şaşırtan Oyunculuk Geçmişi: Meğer 8 Yaşında Başlamış!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 13:25

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde Aras karakterini canlandıran Çağan Efe Ak, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Bugün 19 yaşında olan oyuncunun kamera karşısına ilk kez geçtiği dönemse tahmin edilenden çok daha eskiye dayanıyor. Ak, bir röportajında oyunculuğa 8 yaşında başladığını ve ilk set deneyiminin kendisi için oldukça farklı bir başlangıç olduğunu anlattı.

Gözümüzün Önünde Büyüdü!

Oyunculuğa başlamasında annesinin yakın arkadaşının yönlendirmesi etkili oldu. Ak'ın anlattığına göre ilk projesinde bir sevgi evindeki çocuklardan birini canlandırdı. Diyalogu olmayan küçük bir roldü ancak set ortamı genç oyuncunun ilgisini çekti. Oyunculuğu eğlenerek yapabildiğini fark eden Ak, bu deneyimin ardından reklam ve dizi projelerinde yer almaya başladı.

Çocuk Oyuncudan Genç Başrole

Çağan Efe Ak'ın ekran serüveninde çocuk yaşta yer aldığı önemli yapımlar bulunuyor. 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve İçerde dizilerinde rol alan oyuncu, aynı dönemde Güldüy Güldüy Show Çocuk kadrosunda da yer aldı. İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Sarp karakterinin çocukluğunu oynayan Ak, bu rolle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Sinema tarafında da erken yaşlarda kamera karşısına geçen oyuncu, Bir Gün Bir Çocuk, Ailecek Şaşkınız ve Deliler: Fatih'in Fermanı gibi yapımlarda rol aldı. Ardından kariyerinin önemli duraklarından olan Tozkoparan İskender geldi. 2021 yılında başlayan dizide başrol karakterine hayat veren Ak, macera türündeki yapımla genç izleyicilerin yakından tanıdığı isimlerden biri hâline geldi.

 

Setlerde Geçen Bir Çocukluk

Yıllar sonra verdiği bir başka röportajda çocukluğunun önemli bölümünün setlerde geçtiğini söyledi. Okul, aile, arkadaşlar ve set arasında büyüdüğünü anlatan oyuncu, o dönemde yaptıklarını bir işten çok oyun gibi gördüğünü belirtti. Erken yaşta sektöre girmesinin kendisine çalışma disiplini kazandırdığının da altını çizdi.

Oyunculuğun yanı sıra bir dönem futbolla da ilgilendi. 10-15 yaşları arasında Beşiktaş altyapısında kalecilik yaptı. Pandemi döneminde okul, set ve antrenman temposunu birlikte sürdürmenin zorlaşması üzerine futbola ara vererek oyunculuğa ağırlık verdiğini anlattı.

 

Şimdi Daha 17'de Aras'ı Canlandırıyor

Çağan Efe Ak'ın bugün ekrandaki adresiyse Daha 17. Bodrum'da çekilen dizide Aras karakterine hayat veren oyuncu, küçük yaşta ailesini kaybeden ve kardeşini bulmak için mücadele eden 17 yaşındaki bir genci canlandırıyor. Aras karakteri cesur, dürüst, adalet duygusu güçlü ve fedakâr bir genç olarak anlatılıyor.

Ak da canlandırdığı karakterle bazı ortak noktaları olduğunu söylüyor. Özellikle kardeş sevgisi, azim ve hırs konusunda Aras'la benzeştiğini belirten oyuncu, bu yüzden role kısa sürede alıştığını ifade ediyor.

Yıllar önce küçük rollerle başlayan oyunculuk serüveni bugün başrole uzanan Çağan Efe Ak, ekran karşısında büyüyen isimlerden. Çocuk yaşta başladığı bu yolculukta farklı karakterlere hayat veren oyuncunun Daha 17'deki Aras performansı kariyerindeki yeni dönemi temsil ediyor.

 

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