Daha 17'de Yer Yerinden Oynayacak: Teoman'dan Deniz'e Şoke Eden Evlilik Teklifi!

Kanal D ekranlarının merakla takip edilen, sürükleyici hikayesi ve dinamik kadrosuyla her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Daha 17 yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla magazin ve dizi dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Pastel Film imzalı yapımın yayınlanan son fragmanında karakterler arasındaki gerilim tavan yaparken, özellikle Teoman'ın hamleleri ve Deniz'in kapısında yaptığı beklenmedik evlilik teklifi geceye damga vurdu.

Aras'ı Dolaba Kilitledi: Ortalık Bir Anda Karıştı!

Tanıtımın ilk dakikalarından itibaren tırmanan gerilim, izleyicilere soluk soluğa bir bölümün sinyalini verdi. Aras'ın, Leyla'ya doğum günü hediyesi aldığını açıklamasıyla adeta çılgına dönen Teoman öfkesini kontrol etmekte zorlandı. Aras'ın gerilimi tırmandıran "Sana yardım edeyim" çıkışına sinirlenen Teoman geçmişte Hakan'ın kendisine yaptığı yöntemi uygulayarak "Bana yardım mı edeceksin? Gir o zaman!" diyerek Aras'ı dolaba kilitledi. Fragmandaki bu sert ve tansiyonu yüksek anlar sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Deniz'in Kapısına Dayanan Teo'dan Ezber Bozan Hareket

Bölümün asıl sürprizi ve en çok merak uyandıran sahnesi ise şüphesiz Teoman ile Deniz arasında yaşananlar oldu. Uzun süredir aralarındaki tatlı sert çekişme ve gizli çekimle izleyicilerin favori ikilisi haline gelen ikili, hikayelerinde yepyeni bir eşiğe geldi.

Kaybedecek vakti olmadığını ya da duygularını artık saklayamadığını gösteren bir cesaretle Deniz'in kapısına giden Teoman herkesi şoke eden o büyük teklifi yaparak genç kadına "Evlenelim mi?" diye sordu. Teoman'ın ardı arkası kesilmeyen sürprizleri ve bu cesur çıkışı karşısında adeta donakalan ne diyeceğini bilemeyen Deniz'in yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. İkilinin bu romantik ve bir o kadar da beklenmedik anı sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Gerilimin sürprizlerin ve aşk dolu anların bir arada yaşandığı Pastel Film imzalı Daha 17 merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.