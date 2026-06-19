Daha 17'de Yangın Sonrası Sır Perdeleri Aralanıyor: “Ben Kimim Anne?”

Pazar akşamları televizyon izleyicisini ekran başına kilitleyen "Daha 17" dizisinin yeni bölüm fragmanı internete düştü.

Daha 17'de Yangın Sonrası Sır Perdeleri Aralanıyor: “Ben Kimim Anne?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 18:28

Pazar akşamları televizyon izleyicisini ekran başına kilitleyen "Daha 17" yayınlanan son tanıtımıyla ortalığı fena karıştırdı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği projenin yeni bölümünde sular durulmuyor. Geçen bölümde yaşanan gizemli tekne yangını bu haftaki bölümde karakterlerin hayatını tamamen altüst edecek gibi duruyor. Özellikle Aras cephesinde işler iyice sarpa sarıyor. Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor.

"O Serseri Yaptı, Eminim!"

Yeni fragmanda en çok konuşulan anlardan biri Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) kontrolünü tamamen kaybettiği dakikalar oldu. Teknenin bilerek yakıldığını öğrenen Şebnem öfkesini doğrudan Aras’a (Çağan Efe Ak) yöneltiyor. Çevresindekilere "Tekne kundaklanmış. O serseri yaptı. Bizimle nasıl bir derdi var, ne gizli saklı hesabı var bilmiyorum ama onun yaptığına eminim" diyerek intikam çanlarını çalıyor. Bu ağır suçlamanın ardından Aras kendini nezarethanede buluyor. Geri adım atmayaysa hiç niyeti yok. Karşısına çıkan Hakan'a isyan eden genç adam, "Benden uzak dur. Ben hiçbir Akkaya'ya bulaşmıyorum. Siz de bana bulaşmayın" diyerek net bir rest çekiyor.

Teoman Kendi Gerçeğinin Peşinde

Dizinin bir diğer ana düğüm noktasıysa Ata Yaşat'ın canlandırdığı Teoman karakteri üzerinden çözülecek gibi. Aras’tan önce kayıp kardeşini bulmak için tehlikeli bir hamle yapan Teoman gizli saklı kalmış dosyaları kurcaladıkça aslında kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Araştırdığı her ipucu onu bambaşka bir aile krizine götürüyor.

Fragmanın final sahnesi izleyicinin nefesini kesti. Annesinin karşısına dikilen Teoman’ın Şebnem'in gözlerinin içine bakarak sorduğu "Ben kimim anne?" sorusu yeni bölümde büyük sırların ortaya çıkacağının sinyalini verdi. Sır perdelerinin aralanacağı "Daha 17", bu pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

 

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