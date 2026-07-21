Daha 17 Setine Sanat Molası! Melis Babadağ Bodrum'da Sergi Gezdi!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Daha 17'nin yoğun çekim temposuna kısa bir ara veren güzel oyuncu Melis Babadağ soluğu Bodrum'da aldı. Sanat ve edebiyat dünyasının popüler durağı Bodrum Zai'de düzenlenen özel sergiyi ziyaret eden yetenekli oyuncu hem sanatsal projelerinden bahsetti hem de güzellik sırrını paylaştı.

Arzu ve Dursun Gündoğdu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Melis Babadağ çağdaş sanatın dikkat çeken isimleri Ali Elmacı ile Seçkin Cebeci'nin eserlerini yakından inceleyerek keyifli saatler geçirdi.

"Bir Yandan da Kendi Sergime Hazırlanıyorum"

Sergi ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babadağ ekranlara dönüşü ve kişisel projeleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu:

"Uzun zamandır ana akımdan uzaktım. Bu işi çok sevdim. Bir yandan da kendi sergime hazırlanıyorum."

Oyunculuk kariyerindeki başarılı performansının yanı sıra sanatın farklı dallarıyla da ilgilenen ünlü isim, yakın zamanda kendi kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacağının müjdesini verdi.

Işıltısının Sırrı

Zarif stili ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Melis Babadağ formunu ve güzelliğini neye borçlu olduğu sorusuna ise tek cümlesiyle yanıt verdi: "Stresten uzak duruyorum."

Set yoğunluğundan Bodrum'un dingin ve kültür-sanat dolu atmosferine kısa bir geçiş yapan güzel oyuncu çabasız şıklığı ve yeni sergi heyecanıyla sosyal medyada takipçilerinden tam not aldı.